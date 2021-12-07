Путин и Байден поручили своим командам продолжить диалог России и США по Украине

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7 декабря 2021, 22:44

фото: pixabay.com

Владимир Путин и Джозеф Байден поручили своим командами продолжить диалог России и США по Украине.

Во вторник прошли переговоры президентов РФ и США по видеосвязи. О результатах двухчасовой встречи лидеров двух держав сообщает пресс-служба Белого дома.

По данным администрации Байдена, "оба президента дали указания своим командам продолжать работу, и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", - передает РИА Новости.

В администрации президента США заявили, что Джозеф Байден во время переговоров грозил российскому президенту Владимиру Путину санкциями из-за Украины.

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