Верховная рада рассмотрит закон о штрафах для тех, кто публично отрицает «факт» вооруженной агрессии России против Украины

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9 декабря 2021, 15:56 Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба, Florian Gaertner/globallook.com

Украинское правительство внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект о поправках в Кодекс об административных нарушениях. Они предполагают штрафы для граждан, публично отрицающих факты «вооруженной агрессии РФ» и «оккупации» территории страны.

Полное название законопроекта: «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях относительно публичного отрицания фактов вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации Россией территории Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины».

Инициатива в разработке поправок принадлежит главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.

Законопроект предусматривает штрафы для тех, кто допускает высказывания, отрицающие факт агрессии в присутствии как минимум двух человек (в том числе в интернете), а также размещает подобные высказывания на плакатах, транспарантах и листовках. Размер наказания — от $625 до $1 250. Если действия осуществлены повторно, - от $1 250 до $1 875.

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