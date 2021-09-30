Дмитрий Кулеба заявил, что Украина создаст России серьезные проблемы
30 сентября 2021, 08:14Источник:
РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России серьезными проблемами. Украинский министр раскрыл, что власти его страны работают со своими партнерами над созданием условий, которые "вынудят Россию прекратить агрессию".
Кулеба обвинил Россию в "манипуляциях, лжи и цинизме" и отметил, что Киев "не сидит, ожидая у моря погоды", а совместно со своими партнерами сотрудничает по созданию Москве проблем.
По словам главы украинского МИД, "другой России нет", сообщает РБК-Украина. Как сказал Кулеба, "именно такая Россия ведет войну против Украины", и поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. "Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", — заключил украинский дипломат.
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