Издание Avia.pro: США не в состоянии отразить ракетный удар России через Арктику

Соединенные Штаты не в состоянии отразить ракетный удар Российской Федерации через Арктику. На это указывается в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.
Сетевое издание Avia.pro пишет, что американцы не смогут отразить ракетную атаку России, если она будет осуществлена через Арктику. В данном регионе Вашингтон имеет только средства радиолокации, отмечает портал.
«В случае, если русские захотят нанести удар по США через Арктику, то Америка может сказать разрушительным российским ракетам “Добро пожаловать”», — процитировал сайт неназванного по имени «специалиста из США».
Ранее сегодня сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми высказал точку зрения, согласно которой Москва способна «в течение минут» уничтожить американский флот в Черном море.
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