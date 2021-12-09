Avia.pro: армия Украины может попытаться отбить у ДНР город Ясиноватая

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9 декабря 2021, 13:46 Источник: Avia.pro

Украинский военный с ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины могут попытаться отбить у ДНР город Ясиноватая, который контролируют власти самопровозглашенной республики. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад телекомпания АВС продемонстрировала видеокадры с киевскими военными, оснащенными американскими противотанковыми комплексами Javelin. Портал Avia.pro отмечает, что на записи можно увидеть подступы к Ясиноватой. Появление систем Javelin в обозначенном районе говорит о том, что ВСУ могут попытаться отбить город, указывает сайт.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой Россия может «в той или иной форме» признать республики Донбасса в январе.

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