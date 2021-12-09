Политолог Марков: Россия может «в той или иной форме» признать республики Донбасса в январе

Аргументы Недели → В мире 13+

9 декабря 2021, 10:43

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация может «в той или иной форме» признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР в январе. Соответствующую точку зрения высказал в своем Telegram отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт, комментируя недавние переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, отметил, что, судя по всему, кризис вокруг Украины пока не преодолен. По словам Маркова, Москва требует, чтобы Соединенные Штаты «сняли блокирование с выполнения Киевом Минских соглашений».

Согласно оценке аналитика, Байден все еще не готов идти на уступки по украинскому вопросу. В связи с этим РФ может пойти на признание независимого статуса республик Донбасса.

«Если ничего не произойдет, я ожидаю признания Россией ДНР и ЛНР в той или иной форме в январе», — написал Сергей Марков.

Как сообщалось ранее в четверг, издание Forbes указало, что Донбасс может стать «смертельно опасным» для самолетов российских ВКС в случае войны с Киевом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости