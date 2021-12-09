Forbes: Донбасс может стать «смертельно опасным» для самолетов ВКС России в случае войны с Украиной

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9 декабря 2021, 09:59

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Донбасс может стать «смертельно опасным» для самолетов российских ВКС в случае войны с Украиной. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Как отмечает Forbes, в 2014 году подразделения самопровозглашенных ДНР и ЛНР сбили такое количество самолетов противника, что киевская сторона практически прекратила воздушные операции над районом боевых действий. Издание пишет, что «Донбасс оказался опасным для украинской военной авиации». При этом в процитированном материале предполагается, что регион может стать «смертельно опасным» и для ВКС РФ, если произойдет вооруженный конфликт Москвы и Киева.

Forbes указывает, что армия Украины имеет в своем распоряжении многие из комплексов противовоздушной обороны, которые есть у ДНР и ЛНР. В теории силы ПВО киевских войск обладают значительной мощью.

Ранее сегодня сообщалось, что издание Popular Mechanics допустило реализацию сценария, при котором США отправят авианосец к берегам России в Балтийском море из-за напряженности на украинской границе.

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