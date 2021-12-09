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Эстонский политик Михкельсон назвал «неприятным сюрпризом» идею Байдена о встрече НАТО и России

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Эстонский политик Михкельсон назвал «неприятным сюрпризом» идею Байдена о встрече НАТО и России
Джо Байден, фото: Bernd von Jutrczenka/ globallookpress.com

Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон назвал «неприятным сюрпризом» для союзников США предложение американского лидера Джо Байдена провести на высоком уровне встречу ведущих стран НАТО с Россией. Соответствующее решение будет объявлено в пятницу.

«Это очень неожиданный и неприятный сюрприз для союзников США. Я надеюсь, что Эстония и другие страны-члены восточного фланга НАТО незамедлительно приложат совместные дипломатические усилия, чтобы не допустить такой встречи или, в крайнем случае, включить в круг ее участников страны с восточного фланга НАТО»,- высказал он.

Михкельсон отметил, что кроме США во встрече, скорее всего, примут участие лидеры Германии, Франции, Италии и Великобритании.

Сам Байден захотел провести на высоком уровне встречу США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с РФ, чтобы обсудить обеспокоенность российских властей по поводу расширения альянса и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявилчто НАТО является оборонным альянсом, поэтому у организации должна быть опция расширения. Он не считает, что США нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток. 

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