Официальный представитель Госдепа Прайс объяснил «давней политикой США» нарушение данного России обещания по НАТО

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток. По его словам, Белый дом проводит "политику открытых дверей".
Нед Прайс напомнил, что НАТО является оборонным альянсом, поэтому у организации должна быть опция расширения. По словам официального представителя Госдепа, идея о том, что альянс или претенденты на членство, в частности, Украина, могут представлять угрозу для РФ, "смехотворна".
После повторного вопроса представителей СМИ, считает ли Вашингтон обещание о нерасширении ошибочным или нарушенным, и осознают ли Штаты, по какой причине Россия готова на это отвечать, Прайс заявил, что у США есть "давняя политика", подтвержденная на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Конкретный ответ на вопрос он не дал.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.