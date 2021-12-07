Официальный представитель Госдепа Прайс объяснил «давней политикой США» нарушение данного России обещания по НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

7 декабря 2021, 07:09 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, w80/ZUMAPRESS.com

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток. По его словам, Белый дом проводит "политику открытых дверей".

Нед Прайс напомнил, что НАТО является оборонным альянсом, поэтому у организации должна быть опция расширения. По словам официального представителя Госдепа, идея о том, что альянс или претенденты на членство, в частности, Украина, могут представлять угрозу для РФ, "смехотворна".

После повторного вопроса представителей СМИ, считает ли Вашингтон обещание о нерасширении ошибочным или нарушенным, и осознают ли Штаты, по какой причине Россия готова на это отвечать, Прайс заявил, что у США есть "давняя политика", подтвержденная на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Конкретный ответ на вопрос он не дал.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости