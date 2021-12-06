Кандидат в президенты Пятой республики Земмур намерен вывести Францию из НАТО

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6 декабря 2021, 16:38

Фото: Соцсети

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в качестве своей предвыборной программы, предложил выход Пятой республики из состава НАТО. Информация об этом широко обсуждается в блогосфере.

Во время предвыборного митинга, прошедшего в предместье Парижа, кандидат в президенты Пятой республики Эрик Земмур заявил, что намерен вывести Францию из состава НАТО. Поскольку он является представителем правого течения, его успех на выборах сомнителен, впрочем, иногда чудеса случаются. Но, этот митинг закончился потасовкой между сторонниками Земмура и его противниками. Сам кандидат также прилучил несколько оплеух.

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