Гейтс предположил, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году

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9 декабря 2021, 10:59 Источник: Gatesnotes

Билл Гейтс, фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/ globallookpress.com

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал возможную дату завершения пандемии, несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации.

Миллиардер считает, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году. Гейтс признался, что не ожидал появления столь заразного штамма коронавируса «дельта», а также не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности, в частности, носить маски.

Предприниматель надеется, что «конец не за горами». При этом Гейтс согласен с учеными, что омикрон-штамм вызывает беспокойство, но, по его словам, в настоящее время мировое сообщество лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих этапах.

Ранее Гейтс уже говорил, что показатели смертности от новой коронавирусной инфекции снизятся к лету 2022 года.

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