Байден 9 декабря обсудит российско-украинские отношения с Зеленским и «бухарестской девяткой»

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9 декабря 2021, 08:59 Источник: ТАСС

Джо Байден, Фото: Anna Moneymaker/globallookpress.com

Президент США Джо Байден 9 декабря проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также обсудит с лидерами стран «Бухарестской девятки» состоявшуюся во вторник онлайн-встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

«Байден поговорит с украинским президентом Зеленским, чтобы обсудить наращивание РФ военных сил на границе Украины. После этого он проведет звонок с лидерами "Бухарестской девятки" - группы наших союзников на восточном фланге НАТО, чтобы проинформировать их о своем звонке с президентом [РФ Владимиром] Путиным, выслушать их точку зрения касательно текущей ситуации в области безопасности, а также подчеркнуть приверженность США трансатлантической безопасности»,- пояснили в пресс-службе Белого дома.

В «Бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

Ранее сообщалось, что Путин назвал переговоры с американским президентом открытыми и позитивными. Глава государства отметил, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности.

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