Аргументы Недели В мире 13+

Байден 9 декабря обсудит российско-украинские отношения с Зеленским и «бухарестской девяткой»

, 08:59 Источник: ТАСС

Байден 9 декабря обсудит российско-украинские отношения с Зеленским и «бухарестской девяткой»
Джо Байден, Фото: Anna Moneymaker/globallookpress.com

Президент США Джо Байден 9 декабря проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также обсудит с лидерами стран «Бухарестской девятки» состоявшуюся во вторник онлайн-встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

«Байден поговорит с украинским президентом Зеленским, чтобы обсудить наращивание РФ военных сил на границе Украины. После этого он проведет звонок с лидерами "Бухарестской девятки" - группы наших союзников на восточном фланге НАТО, чтобы проинформировать их о своем звонке с президентом [РФ Владимиром] Путиным, выслушать их точку зрения касательно текущей ситуации в области безопасности, а также подчеркнуть приверженность США трансатлантической безопасности»,- пояснили в пресс-службе Белого дома.

В «Бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

Ранее сообщалось, что Путин назвал переговоры с американским президентом открытыми и позитивными. Глава государства отметил, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Ян Бжезинский, бывший заместитель помощника министра обороны США, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заявил, что евроатлантическому сообществу необходимо нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT.

Аргументы НеделиАвторы АН

Криминал

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

В мире

Общество

Общество