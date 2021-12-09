Глава МИД Украины заявил о готовности Киева пойти на уступки в отношениях с Россией

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9 декабря 2021, 07:51

Дмитрий Кулеба, фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией в случае взаимных шагов со стороны Москвы. По его словам, местные власти выступают за «конструктивный подход».

«Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция»,- высказал дипломат в эфире телеканала Sky News.

Кулеба отметил, что требования должны быть «рациональными и законными».

Также он надеется, что в случае эскалации у границ Украины на фоне заявлений о «вторжении» России, союзники Киева окажут стране поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости - помогут усилить армию.

Ранее президент США Джозеф Байден сообщил, что не рассматривает возможность применения армии для защиты Украины от России.

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