Посольство РФ в США назвало «безответственными» слова американского сенатора Уикера о ядерных бомбардировках из-за Украины

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9 декабря 2021, 07:38

флаг России, фото: pixabay.com

Посольство России отреагировало на заявление американского сенатора Роджера Уикера о возможных бомбардировках РФ с применением ядерного оружия. Дипломаты назвали слова парламентария «безответственными».

«Подобные высказывания - безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана»,- говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Также в посольстве отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».

Ранее американский сенатор Роджер Уикер в эфире телеканала Fox News выразил мнение, что Россия готовит «вторжение» на украинскую территорию. По его словам, «бои» могут быть как на воде, так и на суше. Кроме того, парламентарий не исключает применение ядерного оружия.

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