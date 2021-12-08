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Три французских военных самолёта приблизились к российской границе в районе Крыма

, 16:19

Три французских военных самолёта приблизились к российской границе в районе Крыма
Истребитель ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Три французских военных самолёта в среду, 8 декабря, приблизились к российской границе в районе Крыма.

Тактические истребители «Рафаль» и «Мираж-2000» и самолёт-заправщик С-135 ВКС Франции следовали в направлении государственной границы России. Чтобы опознать самолёты и не допустить нарушения госграницы, Минобороны РФ подняло в воздух дежурные истребители Су-27 сил по противовоздушной обороне Южного военного округа (ЮВО).

В Национальном центре управления обороной сообщили, что «экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолёты ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря, - передаёт РБК.

СМИ узнали, что  Су-30СМ атаковал истребитель НАТО комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины» возле границ РФ. 

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