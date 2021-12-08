Три французских военных самолёта приблизились к российской границе в районе Крыма
8 декабря 2021, 16:19
Три французских военных самолёта в среду, 8 декабря, приблизились к российской границе в районе Крыма.
Тактические истребители «Рафаль» и «Мираж-2000» и самолёт-заправщик С-135 ВКС Франции следовали в направлении государственной границы России. Чтобы опознать самолёты и не допустить нарушения госграницы, Минобороны РФ подняло в воздух дежурные истребители Су-27 сил по противовоздушной обороне Южного военного округа (ЮВО).
В Национальном центре управления обороной сообщили, что «экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолёты ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря, - передаёт РБК.
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