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Сайт Avia.pro: Су-30СМ атаковал истребитель НАТО комплексом РЭБ «Хибины» возле границ России

, 12:33 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: Су-30СМ атаковал истребитель НАТО комплексом РЭБ «Хибины» возле границ России
Самолет, MOD Russia / globallookpress.com

Самолет Су-30СМ атаковал истребитель НАТО комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины» возле границ Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что в ходе «очередной провокации» Североатлантического альянса рядом с государственными рубежами России Су-30СМ атаковал истребитель F-35, использовав бортовую систему РЭБ «Хибины». Воздействие комплекса привело к частичной потере контроля над боевой машиной. В результате самолет НАТО «вынужден был отступить» и вернуться на базу в Эстонии, отмечает сайт.

В процитированной публикации указывается, что о происшествии поведал пилот F-35. Когда и в каком районе случился инцидент, ресурс не уточнил.

Как сообщалось ранее в среду, американский эксперт Хорхе Риверо предупредил, что Москва с помощью своих гиперзвуковых ракет сможет «с легкостью» атаковать военную инфраструктуру США.

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