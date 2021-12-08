Морпех Хорхе Риверо: с помощью гиперзвуковых ракет Россия сможет «с легкостью» атаковать военную инфраструктуру США

С помощью своих гиперзвуковых ракет Российская Федерация сможет «с легкостью» атаковать военную инфраструктуру США. На это указал американский морской пехотинец, эксперт Хорхе Риверо.
Он напомнил, что в октябре снаряд «Циркон» был впервые запущен из подводного положения.
«Этот очередной триумф завершил формирование российской гиперзвуковой триады. А в это же время Соединенные Штаты продолжают бороться за достижение малейшего успеха в испытаниях аналогичного оружия», — пишет Риверо в материале, опубликованном порталом 19FortyFive.
Аналитик полагает, что в ближайшем будущем от РФ можно ожидать масштабного развертывания систем «Авангард», «Циркон» и «Кинжал». У Вашингтона эффективной защиты от них нет.
С помощью гиперзвуковых ракет Москва сможет «с легкостью» атаковать пункты управления, артиллерийские батареи и другую военную инфраструктуру США, отметил Хорхе Риверо.
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Александр Артамонов, говоря о тактике НАТО в Черном море, заявил, что Россию «берут в клещи».
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