Военный эксперт Артамонов о тактике НАТО в Черном море: Россию «берут в клещи»

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8 декабря 2021, 10:18 Источник: «Украина.ру»

Корабли, US Navy / globallookpress.com

Военный эксперт Александр Артамонов, говоря о тактике Североатлантического альянса в Черном море, заявил, что Российскую Федерацию «берут в клещи». По данному вопросу специалист высказался некоторое время назад в беседе со СМИ.

Артамонов констатировал, что помимо украинских Одессы и Николаева, где НАТО наращивает свое присутствие, «существует еще и глубоководный порт Анаклия в Грузии». Данный порт, где в настоящий момент «американский генподрядчик при использовании европейских фирм проводит срочные работы», находится недалеко от Новороссийска, указал аналитик.

«Нас берут в клещи — с одной стороны — Одесса, с другой — Анаклия. И Грузия остается вернейшей логистической базой НАТО на Кавказе, на фоне того, что Турция играет в якобы независимость и отстраненность», — отметил Александр Артамонов.

Как сообщалось ранее в среду, китайский сайт NetEasе предрек, что армию США ждет «кошмарный» сценарий в случае попытки захвата Москвы.

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