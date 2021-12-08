NetEasе: армию США ждет «кошмарный» сценарий в случае попытки захвата столицы России

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8 декабря 2021, 08:42 Источник: «ПолитРоссия»

Американский военный, Sgt. JVonnta Taylor / globallookpress.com

Вооруженные силы Соединенных Штатов ждет «кошмарный» сценарий, если они попытаются захватить столицу Российской Федерации. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Как пишет портал NetEasе, часть американских экспертов полагает, что армия их страны в состоянии за неделю взять Москву. Приверженцы данной точки зрения считают реальным вариант развития событий, предполагающий, что РФ за несколько дней потеряет способность сопротивляться, столкнувшись с воздушными ударами противника. Завершить операцию должны сухопутные войска США, которым предстоит войти в столицу России и другие крупные города, расположенные на ее европейской территории.

Китайский сайт отмечает, что этот план невозможно реализовать на практике. Авторы NetEasе предрекли, что в случае попытки захвата Москвы армию Штатов ждет «кошмарный» сценарий. Он будет реализован благодаря российским стратегическим бомбардировщикам Ту-160, атомным субмаринам и гиперзвуковым ракетам, указал ресурс.

«Американцы даже не смогут использовать свои авианосцы против России, так как они будут отправлены на дно еще на подходе к российским берегам», — говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее, аналитик Игорь Коротченко допустил, что Москва развернет свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии в случае появления боеголовок США в Польше.

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