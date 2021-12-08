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Avia.pro: системы РЭБ «Мурманск-БН» атакуют американские F-35 при их приближении к западным границам России

, 07:59 Источник: Avia.pro

Avia.pro: системы РЭБ «Мурманск-БН» атакуют американские F-35 при их приближении к западным границам России
Истребитель F-35, ATL/Eibner-Pressefoto via www.im / globallookpress.com

Комплексы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» атакуют американские истребители F-35 при их приближении к западным границам Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет, ссылаясь на китайские СМИ, портал Avia.pro, пилоты F-35 жалуются на то, что у них периодически пропадает связь, а некоторые системы и вовсе перестают нормально работать при полетах возле западных государственных рубежей РФ. Это объясняется воздействием комплексов РЭБ «Мурманск-БН», отмечает сайт.

В процитированном материале указывается, что «Мурманск-БН» представляет собой передовое нелетальное вооружение, которое в состоянии поражать электронные системы противника на дистанциях свыше 3 000 километров.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, военный эксперт Константин Сивков допустил, что Германия может нанести удар американским ядерным оружием по России, если она возьмет под контроль украинскую территорию.

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