В Италии выявили одиннадцать случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон»

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7 декабря 2021, 14:58 Источник: РИА "Новости"

Рим, pixabay.com

Президент Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро заявил во вторник, что в стране выявили одиннадцать подтвержденных случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".

Уточняется, что заболевшие зарегистрированы в нескольких регионах Италии. Более того, есть случаи, которые вызывают подозрение. По словам Сильвио Брузаферро, речь идет о людях, которые ранее прибыли из Южной Африки или имели тесные контакты с такими лицами.

Подчеркивается, что сейчас решающим средством для контроля над распространением коронавирусной инфекции является вакцинация.

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