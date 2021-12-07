Вирусолог Нетесов назвал преждевременными заявления о том, что штамм «омикрон» может стать «живой вакциной»

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7 декабря 2021, 13:41 Источник: Общественная служба новостей

COVID-19, pixabay.com

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов выразил мнение, что пока рано делать заявления о том, что штамм коронавируса нового типа "омикрон" может стать "живой вакциной", созданной природой.

Ранее о вероятности возникновения "живой вакцины" против COVID-19 сообщил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Сергей Нетесов в беседе с Общественной службой новостей отметил, что пока следует изучать штамм "омикрон", собирать информацию о нем, а не думать, что он станет "вакцинным". Вирусолог также подчеркнул, что следует продолжать делать прививки и использовать защитные маски.

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