Вирусолог Нетесов назвал преждевременными заявления о том, что штамм «омикрон» может стать «живой вакциной»

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов выразил мнение, что пока рано делать заявления о том, что штамм коронавируса нового типа "омикрон" может стать "живой вакциной", созданной природой.
Ранее о вероятности возникновения "живой вакцины" против COVID-19 сообщил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.
Сергей Нетесов в беседе с Общественной службой новостей отметил, что пока следует изучать штамм "омикрон", собирать информацию о нем, а не думать, что он станет "вакцинным". Вирусолог также подчеркнул, что следует продолжать делать прививки и использовать защитные маски.
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