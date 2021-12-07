Вирусолог Чумаков допустил, что штамм коронавируса «омикрон» может стать «живой вакциной»

Аргументы Недели → Наука 13+

7 декабря 2021, 07:17 Источник: URA.RU

COVID-19, pixabay.com

Вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что штамм коронавируса нового типа "омикрон" может стать "живой вакциной".

Петр Чумаков отметил, что существует оптимистичное мнение, заключающееся в том, что природа могла создать "живую вакцину" против COVID-19. Вирусолог в беседе с URA.RU уточнил, что, вероятно, люди, которые переболеют и перенесут штамм "омикрон", станут устойчивыми к болезнетворным вариантам вируса.

Чумаков, однако, подчеркнул, что к настоящему моменту неизвестно, сможет ли очередная мутация коронавирусной инфекции вытеснить другие.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости