Капитан 1 ранга Горбачев о возможной войне России и Украины в Черном море: «Это будет избиение младенцев»

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7 декабря 2021, 13:22 Источник: «Украина.ру»

Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Возможная война Российской Федерации и Украины в Черном море станет «избиением младенцев». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил капитан 1 ранга Сергей Горбачев.

Он отметил, что в настоящий момент в Каспийско-Черноморском геостратегическом регионе доминируют Вооруженные силы РФ. По словам Горбачева, «на этом пространстве любой имеющийся здесь противник будет гарантированно уничтожен».

«Если же говорить о конфликте непосредственно с Украиной, то это будет избиение младенцев», — предрек собеседник журналистов.

Согласно точке зрения, высказанной Сергеем Горбачевым, соседняя страна «фактически не имеет» военного флота. Он представляет собой «экзотическое, опереточное объединение полутора десятков разнородных плавсредств», заявил капитан 1 ранга.

Как сообщалось ранее во вторник, эксперт Алексей Леонков указал на то, что итог вероятного блицкрига Киева в Донбассе будет зависеть от стойкости подразделений ДНР и ЛНР и реакции Москвы.

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