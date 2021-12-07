Военный эксперт Леонков: итог возможного блицкрига Украины в Донбассе будет зависеть от стойкости сил ДНР и ЛНР и реакции России

Итог возможного блицкрига Украины в Донбассе будет зависеть от стойкости сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР и реакции Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный военный эксперт Алексей Леонков.
По словам специалиста, в случае блицкрига киевские подразделения попытаются отсечь республики от военной помощи Москвы и приступить к зачистке территории.
«Понятно, что все эти события будут происходить стремительно. Все зависит от стойкости защитников Донбасса и от того, насколько быстро Россия сможет оказать действенную помощь жителям Донбасса, из которых более 700 тысяч человек имеют российские паспорта», — отметил Леонков.
Ранее сегодня сообщалось, что бывший украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый заявил об угрозе «капитуляции» своей страны перед РФ.
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