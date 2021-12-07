Бывший киевский посол в США Чалый заявил об угрозе «капитуляции» Украины перед Россией
7 декабря 2021, 11:25
Бывший киевский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил об угрозе «капитуляции» Украины перед Российской Федерацией. По данному вопросу Чалый высказался в разговоре со СМИ.
Экс-посол предположил, что власти его страны «не знают, что будет и как они будут действовать в случае войны». По мнению собеседника журналистов, руководство бывшей советской республики делает все для того, чтобы избежать вооруженного конфликта с Москвой «практически любой ценой».
«Потому есть угроза капитуляции Украины», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Валерий Чалый.
Как сообщалось ранее во вторник, киевский эксперт Даниил Богатырев допустил, что планы разместить на украинской территории базы НАТО могут привести к «вторжению» России.
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