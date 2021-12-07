Киевский политолог Богатырев: планы развернуть на Украине базы НАТО могут привести к «вторжению» России

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7 декабря 2021, 10:00

Военный НАТО, US Army / globallookpress.com

Планы развернуть на Украине базы Североатлантического альянса могут привести к «вторжению» Российской Федерации в страну. Такой вариант развития событий допустил киевский политолог Даниил Богатырев.

«Если будет серьезное намерение здесь разместить какую-то натовскую военную базу — да, вторжение России становится возможным. И речь идет не о Донбассе. Потому что локальный конфликт на Донбассе проблему военной базы НАТО не решит», — заявил процитированный «ПолитНавигатором» Богатырев.

Украинские эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» планах. Российская сторона опровергает подобные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.

Как сообщалось ранее во вторник, аналитик Алексей Леонков озвучил точку зрения о том, что президента Украины Владимира Зеленского от вооруженного столкновения с РФ удерживает отсутствие «команды» из Вашингтона.

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