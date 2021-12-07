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Аналитик Леонков: Зеленского от войны с Россией удерживает отсутствие «команды» из США

, 08:15 Источник: «Украина.ру»

Аналитик Леонков: Зеленского от войны с Россией удерживает отсутствие «команды» из США
Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского от войны с Российской Федерацией удерживает отсутствие «команды» из Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения высказал отечественной аналитик Алексей Леонков.

По его словам, Зеленский не начинает вооруженный конфликт с Москвой по причине отсутствия «команды из "вашингтонского обкома"». Также Леонков указал на то, что американская сторона не предоставляет Киеву гарантий невмешательства Москвы в случае наступления украинской армии в Донбассе.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко спрогнозировал неизбежное будущее присоединение самопровозглашенных ДНР и ЛНР к России.

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