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7 декабря 2021, 08:15 Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского от войны с Российской Федерацией удерживает отсутствие «команды» из Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения высказал отечественной аналитик Алексей Леонков.

По его словам, Зеленский не начинает вооруженный конфликт с Москвой по причине отсутствия «команды из "вашингтонского обкома"». Также Леонков указал на то, что американская сторона не предоставляет Киеву гарантий невмешательства Москвы в случае наступления украинской армии в Донбассе.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко спрогнозировал неизбежное будущее присоединение самопровозглашенных ДНР и ЛНР к России.

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