Аргументы Недели В мире 13+

Политолог Ищенко предрек неизбежное будущее присоединение ДНР и ЛНР к России

, 19:13

Политолог Ищенко предрек неизбежное будущее присоединение ДНР и ЛНР к России
Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Политолог Ростислав Ищенко предсказал неизбежное присоединение самопровозглашенных республик Донбасса к РФ в будущем. Мнение эксперта приведено в публикации, размещенной в интернете.

«Рано или поздно возникнет вопрос о присоединении этих территорий. Россия к решению вопроса в этом стиле, кажется, готова — начав выдавать свои паспорта», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Ищенко.

По его словам, ДНР и ЛНР «идут по пути интеграции с Россией и альтернативного варианта просто нет».

Как сообщалось ранее в понедельник, киевский политолог Руслан Бортник заявил, что Запад не готов терять своих солдат в вооруженном конфликте в Донбассе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Замглавы МИД Польши Пшидач надеется, что Байден проявит «твердость» в переговорах с Путиным

Замглавы МИД Польши Пшидач надеется, что Байден проявит «твердость» в переговорах с Путиным

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач призвал президента США Джо Байдена проявить твердость в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря. Разговор состоится по видеосвязи.

Аргументы НеделиАвторы АН

Шоу-бизнес

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Происшествия

Шоу-бизнес

Наука

Наука

Общество

Общество

В мире

Экономика

Шоу-бизнес