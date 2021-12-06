Политолог Ищенко предрек неизбежное будущее присоединение ДНР и ЛНР к России

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6 декабря 2021, 19:13

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Политолог Ростислав Ищенко предсказал неизбежное присоединение самопровозглашенных республик Донбасса к РФ в будущем. Мнение эксперта приведено в публикации, размещенной в интернете.

«Рано или поздно возникнет вопрос о присоединении этих территорий. Россия к решению вопроса в этом стиле, кажется, готова — начав выдавать свои паспорта», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Ищенко.

По его словам, ДНР и ЛНР «идут по пути интеграции с Россией и альтернативного варианта просто нет».

Как сообщалось ранее в понедельник, киевский политолог Руслан Бортник заявил, что Запад не готов терять своих солдат в вооруженном конфликте в Донбассе.

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