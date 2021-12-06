Политолог Ишенко: армия Украины не сможет прорвать оборону ДНР и ЛНР с помощью дронов Bayraktar TB2
6 декабря 2021, 17:22
Вооруженные силы Украины не смогут прорвать оборону самопровозглашенных республик Донбасса с помощью приобретенных у Турции беспилотников Bayraktar TB2. Соответствующую точку зрения высказал политолог Ростислав Ищенко.
По мнению процитированного «ПолитНавигатором» эксперта, киевским военным не стоит рассчитывать на прорыв обороны ДНР и ЛНР посредством использования Bayraktar TB2. Ищенко напомнил, что в 2014 году ВСУ пытались применять в Донбассе самолеты, однако данный опыт оказался неудачным.
Как сообщалось ранее в понедельник, китайский сайт NetEase спрогнозировал, что Россия столкнется с «большим давлением» Запада в случае вооруженного конфликта с Украиной.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.