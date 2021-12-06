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Политолог Ишенко: армия Украины не сможет прорвать оборону ДНР и ЛНР с помощью дронов Bayraktar TB2

, 17:22

Политолог Ишенко: армия Украины не сможет прорвать оборону ДНР и ЛНР с помощью дронов Bayraktar TB2
Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины не смогут прорвать оборону самопровозглашенных республик Донбасса с помощью приобретенных у Турции беспилотников Bayraktar TB2. Соответствующую точку зрения высказал политолог Ростислав Ищенко.

По мнению процитированного «ПолитНавигатором» эксперта, киевским военным не стоит рассчитывать на прорыв обороны ДНР и ЛНР посредством использования Bayraktar TB2. Ищенко напомнил, что в 2014 году ВСУ пытались применять в Донбассе самолеты, однако данный опыт оказался неудачным.

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский сайт NetEase спрогнозировал, что Россия столкнется с «большим давлением» Запада в случае вооруженного конфликта с Украиной.

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