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Зараженным штаммом коронавируса «омикрон» запретили покидать ЮАР

, 11:37 Источник: РИА "Новости"

Зараженным штаммом коронавируса «омикрон» запретили покидать ЮАР
анализ крови, pixabay.com

Утром во вторник, 7 декабря, власти ЮАР запретили заразившимся штаммом коронавируса нового типа "омикрон" покидать страну. Соответствующую информацию предоставили сегодня в посольстве республики.

В дипмиссии подчеркнули, что власти ЮАР следуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и обеспечивают полное соблюдение протоколов по охране здоровья от коронавирусной инфекции во время путешествий.

Подчеркивается, что теперь ни одному инфицированному штаммом COVID-19 "омикрон" человеку не позволяется покидать страну.

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