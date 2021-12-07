Зараженным штаммом коронавируса «омикрон» запретили покидать ЮАР

Утром во вторник, 7 декабря, власти ЮАР запретили заразившимся штаммом коронавируса нового типа "омикрон" покидать страну. Соответствующую информацию предоставили сегодня в посольстве республики.
В дипмиссии подчеркнули, что власти ЮАР следуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и обеспечивают полное соблюдение протоколов по охране здоровья от коронавирусной инфекции во время путешествий.
Подчеркивается, что теперь ни одному инфицированному штаммом COVID-19 "омикрон" человеку не позволяется покидать страну.
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