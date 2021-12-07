Издание Avia.pro: украинские Bayraktar TB2 не могут подобраться к линии фронта в Донбассе из-за атак неизвестных систем РЭБ

Аргументы Недели → В мире 13+

7 декабря 2021, 10:38 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Украинские беспилотники Bayraktar TB2 не могут подобраться к линии фронта в Донбассе из-за атак со стороны неизвестных комплексов радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.

Сетевое издание Avia.pro пишет, что киевские дроны Bayraktar TB2 не могут подлететь к линии боевого соприкосновения в Донбассе ближе чем на пять-десять километров. Работа аппаратов нарушается вследствие атак неизвестных систем РЭБ, отмечает портал.

В процитированном материале указывается на то, что в настоящий момент на вооружении Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР имеется несколько комплексов РЭБ, способных бороться с Bayraktar TB2 на дистанциях до 100 километров.

Как сообщалось ранее во вторник, политолог с Украины Даниил Богатырев допустил, что планы разместить в стране базы НАТО могут привести к «вторжению» России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости