Издание Avia.pro: украинские Bayraktar TB2 не могут подобраться к линии фронта в Донбассе из-за атак неизвестных систем РЭБ

Украинские беспилотники Bayraktar TB2 не могут подобраться к линии фронта в Донбассе из-за атак со стороны неизвестных комплексов радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.
Сетевое издание Avia.pro пишет, что киевские дроны Bayraktar TB2 не могут подлететь к линии боевого соприкосновения в Донбассе ближе чем на пять-десять километров. Работа аппаратов нарушается вследствие атак неизвестных систем РЭБ, отмечает портал.
В процитированном материале указывается на то, что в настоящий момент на вооружении Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР имеется несколько комплексов РЭБ, способных бороться с Bayraktar TB2 на дистанциях до 100 километров.
Как сообщалось ранее во вторник, политолог с Украины Даниил Богатырев допустил, что планы разместить в стране базы НАТО могут привести к «вторжению» России.
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