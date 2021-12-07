Ресурс Avia.pro: мощи танков на базе России в Таджикистане хватит для разгрома сил «Талибана» в случае их нападения

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7 декабря 2021, 09:26 Источник: Avia.pro

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

Мощи танков, развернутых на российской базе в Таджикистане, хватит для разгрома сил «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение) в случае их нападения. На это указывается в публикации интернет-СМИ.

Сетевой ресурс Avia.pro привел сообщение Минобороны России о том, что на вооружение базы армии страны в Таджикистане поступила партия из тридцати модернизированных Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Портал отметил, что мощи танков, дислоцированных на территории военного объекта РФ, хватит для разгрома сил «Талибана» в случае их нападения на среднеазиатскую республику.

Ранее сегодня тот же сайт написал, что самолет Су-34 своим ударом превратил в железобетонные руины здание в сирийском Идлибе, где укрывались протурецкие боевики.

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