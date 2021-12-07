Портал Avia.pro: армия Украины перебросила в Донбасс танковый батальон и, возможно, готовит атаку на ДНР

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7 декабря 2021, 08:58 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины перебросили на территорию Донбасса танковый батальон и, возможно, готовят атаку на самопровозглашенную ДНР. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад на железнодорожную станцию города Покровска Донецкой области были доставлены тридцать Т-64. Помимо танкового батальона, туда прибыли несколько армейских грузовиков и около двухсот украинских военнослужащих.

Данные действия киевской стороны, возможно, указывают на ее подготовку к атаке на ДНР, полагают авторы портала.

Ранее во вторник сообщалось, что эксперт Алексей Леонков озвучил мнение, согласно которому президента Украины Владимира Зеленского от войны с Москвой удерживает отсутствие «команды» из США.

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