Вооруженные силы Украины перебросили на территорию Донбасса танковый батальон и, возможно, готовят атаку на самопровозглашенную ДНР. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад на железнодорожную станцию города Покровска Донецкой области были доставлены тридцать Т-64. Помимо танкового батальона, туда прибыли несколько армейских грузовиков и около двухсот украинских военнослужащих.
Данные действия киевской стороны, возможно, указывают на ее подготовку к атаке на ДНР, полагают авторы портала.
Ранее во вторник сообщалось, что эксперт Алексей Леонков озвучил мнение, согласно которому президента Украины Владимира Зеленского от войны с Москвой удерживает отсутствие «команды» из США.
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