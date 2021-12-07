Сайт Avia.pro: одного удара российского ядерного «Посейдона» по американскому побережью хватит для уничтожения трети США

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7 декабря 2021, 07:51 Источник: Avia.pro

Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Одного удара ядерного подводного беспилотника «Посейдон» по американскому побережью хватит для уничтожения трети Соединенных Штатов. Соответствующая оценка боевых возможностей российского аппарата высказана в публикации интернет-СМИ.

Портал Avia.pro отмечает, что «Посейдон» обладает «чрезвычайной мощью». Одного удара данного беспилотника по побережью США хватит для того, чтобы уничтожить половину территории этой страны, говорится в процитированном материале.

Авторы сайта допустили, что в будущем появится тактический вариант «Посейдона». Предполагается, что он будет в состоянии ликвидировать авианосные группы противника.

Ранее во вторник тот же ресурс написал, что российский самолет Су-34 своим ударом превратил в железобетонные руины здание в сирийском Идлибе, где укрывались протурецкие бандиты.

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