Сайт Avia.pro: одного удара российского ядерного «Посейдона» по американскому побережью хватит для уничтожения трети США

Одного удара ядерного подводного беспилотника «Посейдон» по американскому побережью хватит для уничтожения трети Соединенных Штатов. Соответствующая оценка боевых возможностей российского аппарата высказана в публикации интернет-СМИ.
Портал Avia.pro отмечает, что «Посейдон» обладает «чрезвычайной мощью». Одного удара данного беспилотника по побережью США хватит для того, чтобы уничтожить половину территории этой страны, говорится в процитированном материале.
Авторы сайта допустили, что в будущем появится тактический вариант «Посейдона». Предполагается, что он будет в состоянии ликвидировать авианосные группы противника.
Ранее во вторник тот же ресурс написал, что российский самолет Су-34 своим ударом превратил в железобетонные руины здание в сирийском Идлибе, где укрывались протурецкие бандиты.
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