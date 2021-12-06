Конституционный суд Словении признал незаконной принудительную вакцинацию госслужащих

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6 декабря 2021, 22:48 Источник: Интерфакс

Акция протеста против ковид-ограничений в Любляне, Luka Dakskobler/globallook.com

Конституционный суд Словении признал правительственный указ о принудительной вакцинации от COVID-19 госслужащих незаконным. Об этом сообщили в понедельник европейские СМИ.

Суд пришел к выводу, что прежде чем вводить подобные меры, необходимо сначала внести соответствующие изменения в действующий в стране закон об инфекционных заболеваниях. Этого сделано не было.

О необходимости обязательной вакцинации чиновников власти Словении объявили в сентябре. До 1 октября все государственные служащие должны были получить первый компонент вакцины, еще через месяц - второй. Однако решение властей спровоцировали массовые беспорядки в столице страны Любляне. После этого Конституционный суд заблокировал меру до вынесения решения о ее законности.

На сегодняшний день в стране привито 55% взрослого населения.

Ранее стало известно, что новое правительство Чехии, которое будет назначено президентом Милошем Земаном в ближайшие дни, намерено отказаться от планов обязательной вакцинации граждан старше 60 лет и отдельных категорий работников.

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