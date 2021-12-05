Новые власти Чехии отменят распоряжение об обязательной вакцинации от COVID-19

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5 декабря 2021, 17:07 Источник: ТАСС

Чехия, очередь на вакцинацию, Miroslav Chaloupka//globallook.com

Новое правительство Чехии, которое будет назначено президентом Милошем Земаном в ближайшие дни, намерено отказаться от планов обязательной вакцинации граждан старше 60 лет и отдельных категорий работников.

Действующее в настоящее время правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша готовило распоряжение о введении с 1 марта обязательной вакцинации от COVID-19 граждан старше 60 лет, а также медиков, сотрудников служб социальной опеки, пожарных и полицейских.

Новое правительство премьер-министра Петра Фиалы, составленное победившими на недавних парламентских выборах в стране политическими партиями, заявило, что распоряжение данное распоряжение будет отменено.

«Наше правительство отменит готовящееся распоряжение об обязательной вакцинации жителей Чехии старше 60 лет [и представителей определенных профессий]»,- заявил кандидат на пост министра труда и социальных дел республики Мартин Юречка.

По его словам, новое правительство считает обязательную вакцинацию неэффективной мерой, а решение делать прививку или нет человек должен принимать добровольно.

Чехия с населением около 10,7 млн жителей вышла сейчас на одно из первых мест в ЕС по числу зараженных коронавирусом в пересчете на количество жителей.

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