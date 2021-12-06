Владимир Зеленский в день вооруженных сил Украины приехал на передовую в Донбассе

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6 декабря 2021, 18:58 Источник: РБК

Фото с сайта президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник побывал на передовых позициях вооруженных сил Украины в Донбассе. Отчет о рабочей поездке публикует офис главы государства.

Зеленский изучил ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ. Он поздравил военнослужащих с праздником — Днем вооруженных сил Украины - и вручил государственные награды. «Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал Зеленский.

Глава государства обратился к военным с пожеланием беречь себя, чтобы "впоследствии иметь возможность рассказать о героизме украинской армии потомкам".

Ранее сегодня президент Зеленский, обращаясь с поздравлением к украинским военнослужащим в честь 30-летия ВСУ заявил, что украинская армия – это «высокоорганизованная боевая структура, способная сломать любые захватнические планы врага».

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