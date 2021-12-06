Аргументы Недели В мире 13+

Владимир Зеленский в день вооруженных сил Украины приехал на передовую в Донбассе

, 18:58 Источник: РБК

Владимир Зеленский в день вооруженных сил Украины приехал на передовую в Донбассе
Фото с сайта президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник побывал на передовых позициях вооруженных сил Украины в Донбассе. Отчет о рабочей поездке публикует офис главы государства.

Зеленский изучил ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ. Он поздравил военнослужащих с праздником — Днем вооруженных сил Украины - и вручил государственные награды. «Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал Зеленский.

Глава государства обратился к военным с пожеланием беречь себя, чтобы "впоследствии иметь возможность рассказать о героизме украинской армии потомкам".

Ранее сегодня президент Зеленский, обращаясь с поздравлением к украинским военнослужащим в честь 30-летия ВСУ заявил, что украинская армия – это «высокоорганизованная боевая структура, способная сломать любые захватнические планы врага». 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

В мире

Замглавы МИД Польши Пшидач надеется, что Байден проявит «твердость» в переговорах с Путиным

Замглавы МИД Польши Пшидач надеется, что Байден проявит «твердость» в переговорах с Путиным

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач призвал президента США Джо Байдена проявить твердость в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря. Разговор состоится по видеосвязи.

Аргументы НеделиАвторы АН

Шоу-бизнес

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Происшествия

Шоу-бизнес

Наука

Наука

Общество

Общество

В мире

Экономика

Шоу-бизнес