Украинский политолог Бортник: Запад не готов терять своих солдат в войне в Донбассе
6 декабря 2021, 17:41
Запад не готов терять своих солдат в военном конфликте на территории Донбасса. Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник.
По мнению процитированного Telegram-каналом «Донбасс решает» Бортника, размещение британских, канадских и американских сил на Украине, к которому призывает министр обороны Алексей Резников, на практике ничем Киеву не поможет.
«Это попытка привлечь западных партнеров к более активной защите Украины и присутствию на территории Украины. Но дело в том, что Запад не готов терять своих солдат в войне на Донбассе», — отметил эксперт.
Ранее сегодня сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко высказал точку зрения, согласно которой киевские войска не смогут прорвать оборону непризнанных ДНР и ЛНР с помощью дронов Bayraktar TB2.
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