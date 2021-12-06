Украинский политолог Бортник: Запад не готов терять своих солдат в войне в Донбассе

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6 декабря 2021, 17:41

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Запад не готов терять своих солдат в военном конфликте на территории Донбасса. Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник.

По мнению процитированного Telegram-каналом «Донбасс решает» Бортника, размещение британских, канадских и американских сил на Украине, к которому призывает министр обороны Алексей Резников, на практике ничем Киеву не поможет.

«Это попытка привлечь западных партнеров к более активной защите Украины и присутствию на территории Украины. Но дело в том, что Запад не готов терять своих солдат в войне на Донбассе», — отметил эксперт.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко высказал точку зрения, согласно которой киевские войска не смогут прорвать оборону непризнанных ДНР и ЛНР с помощью дронов Bayraktar TB2.

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