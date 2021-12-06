Белоруссия ответила на санкции ЕС запретом на ввоз европейских товаров

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6 декабря 2021, 15:29 Источник: ТАСС

Самолет "Белавиа" , Zamir Usmanov /globallook.com

Белорусский МИД в понедельник объявил о санкциях, которыми Минск ответит на европейские рестрикции, введенные в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

«В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции», - говорится в заявлении белорусского МИД.

Санкции коснутся также некоторых европейских авиаперевозчиков. В ответ на «нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании», - сообщает МИД.

Помимо этого, Минск расширил список лиц, которым запрещен въезд на территорию Белоруссии и Союзного государства - «из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций», говорится в заявлении.

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