Лукашенко призвал нанимать в госструктуры «патриотичных и крепких людей со стержнем», а не «размазню»

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6 декабря 2021, 14:50 Источник: сайт Лукашенко

Александр Лукашенко, фото: Lu Jinbo/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил принимать на работу в государственные структуры «нормальных, патриотичных и крепких людей со стержнем». По его словам, среди подчиненных не должно быть «размазни».

«Мы абсолютно не отвергаем (и я на этом настаиваю) людей военных в вертикали власти. Я имею в виду людей в погонах: милиционеров, армейцев, чекистов - не важно. Главное, чтобы был хороший управленец. Это главное сейчас»,- высказал он.

Лукашенко отметил, что при подборе кадров нужно опираться на «истинных, нормальных, патриотичных, крепких людей со стержнем». Политик добавил, что «мыла и размазни» не должно быть среди подчиненных и коллег. Также президент считает, что при поиске кандидатов на ту или иную должность надо учитывать не возраст, а обращать внимание на опыт и профессиональные качества.

Кроме того, глава государства призывает находить разумный баланс между исполнительской дисциплиной и безапелляционным исполнением поручений.

«Ни в коем случае не щелкайте каблуками и не отвечайте на постановку задачи начальником вопросом: "Чего изволите?"», - продолжил он.

Белорусский лидер пояснил, что «исполнительская дисциплина» - это когда принято решение после долгих обсуждений, мучений и возражений. Лукашенко советует научиться слушать своих подчиненных.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не может «предать» Россию под давлением Запада.

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