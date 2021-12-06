Замглавы МИД Польши Пшидач надеется, что Байден проявит «твердость» в переговорах с Путиным

Аргументы Недели → В мире 13+

6 декабря 2021, 11:20

Джо Байден, Фото: Doug Mills/globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач призвал президента США Джо Байдена проявить твердость в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря. Разговор состоится по видеосвязи.

«Джо Байден был одним из архитекторов расширения НАТО на наш регион в 90-х годах и был вице-президентом тогда, когда США устами Барака Обамы соглашались или принимали решение о расширении присутствия НАТО в нашей части Европы. Я надеюсь, что во время завтрашнего разговора именно это качество президента Байдена будет присутствовать в этом разговоре – твердого переговорщика, который будет направлять соответствующие сигналы»,- высказал он в эфире Польского радио.

Пшидач назвал «правильным» обсуждение «красных линий» с Путиным. По его словам, ни Джо Байден, ни западный мир не будут соглашаться с тем, что российский лидер определяет зарубежным странам границы их возможного сотрудничества. При этом чиновник опасается того, что Вашингтон и Москва смогут вести переговоры в качестве равноправных партнеров.

«Если завтрашняя встреча будет твердым сигналом в сторону Москвы, то, конечно, это может привести к отрезвлению … если это будет только встреча для встречи, то Москва назовет это победой России, так как Россия будет тогда равноправным партнером для разговоров с США»,- резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в польском городе Гдыня задержан российский сухогруз. Польские пограничники обнаружили на борту экипаж и капитана в нетрезвом состоянии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости