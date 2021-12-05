Польша подтвердила задержание российского сухогруза «Руслана» - члены экипажа были пьяны

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5 декабря 2021, 19:48 Источник: РИА Новости

Гданьский порт, Michal Fludra/globallook.com

В польском городе Гдыня задержан российский сухогруз. Информацию об этом подтвердило в воскресенье морское управление города. Как утверждается в сообщении, экипаж судна во главе с капитаном на момент задержания был пьян.

«В ночь с 3 на 4 декабря судно, плавающее под российским флагом, по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска сошло с назначенного фарватера и не отвечало на вызовы службы VTS Zatoka, которая непрерывно ведет мониторинг движения судов. Судно также не отвечало на вызовы капитана порта Гданьск», - сообщает морское управление Гдыни.

В сообщении говорится, что морское управление попросило срочно вмешаться в ситуацию морских пограничников - «в связи с высокой вероятностью возникновения угрозы в морском движении и риском выхода судна на мель в районе Собешевского острова». На место происшествия была отправлена также поисково-спасательная служба.

Как утверждается в сообщении, члены команды судна «Руслана» были нетрезвы. «Сотрудники Кашубского дивизиона Пограничной стражи поднялись на борт корабля и проверили трезвость экипажа. Три человека из экипажа, включая капитана, были нетрезвы», - сообщает управление.

Сейчас корабль находится в порту. Судно задержано, о случившемся сообщено в полицию.

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