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5 декабря 2021, 12:47

фото: судно, pixels.com

В Польше задержали российский сухогруз «Руслана». Об этом говорят данные на специализированном морском портале portalmorski.pl.

«Российское судно "Руслана" находилось на волоске от захода на мель у берегов Собешевского острова в Гданьске»,- сказано в сообщении.

По данным портала, сухогруз шел прямо в направлении пляжа «со скоростью около 11 узлов». Отмечается, что экипаж судна не реагировал на предупреждения капитана порта Гданьска. Тогда на расстоянии около километра от края мели, капитан выполнил резкий поворот более чем на 180 градусов и отправил судно на якорную стоянку. На помощь сухогрузу направили спасательное судно «Wind».

В ситуацию вмешались польские пограничники, которые обнаружили на борту капитана и двоих моряков в нетрезвом состоянии, все задержаны. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

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