Космический турист из Японии Маэдзава хочет привезти с МКС воздух по просьбе ребенка

Аргументы Недели → В мире 13+

6 декабря 2021, 10:33 Источник: РИА Новости

Юсаку Маэдзава, Хирано, Александр Мисуркин, фото: Roscosmos/Globallookpress.com

Японский космический турист, миллиардер Юсаку Маэдзава планирует привести на Землю воздух с МКС, потому что об этом его попросил маленький ребенок. Предприниматель запустил проект «100 things you want MZ to do in space», где каждый может предложить свою активность.

«Эту просьбу надо обязательно выполнить, потому что она от маленького ребенка»,- отметил бизнесмен.

Он уточнил, что наполнит воздухом небольшую емкость, которую заранее возьмет с собой.

Также Маэдзава собирается играть на музыкальном инструменте, который уже находится на МКС, запускать на орбите бумажные самолетики, искать инопланетян, а также попробует помочь космонавтам в их научных экспериментах, снять полярные сияния, молнии и метеорные потоки.

Кроме того, бизнесмена попросили сделать сальто назад, надеть брюки без рук, проверить, какой стиль плавания наиболее эффективен в космосе, полетать на ковре-самолете и пр.

Запуск корабля «Союз МС-20» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечается на 10.38 8 декабря. Ожидается, что космические туристы Маэдзава и его помощник Хирано и член экипажа российский космонавт Александр Мисуркин проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю в 16.41 20 декабря.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости