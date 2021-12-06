Мэр Полтавы назвал конфликт на востоке Украины «войной» России и США

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6 декабря 2021, 09:59 Источник: РИА Новости

Донбасс, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что конфликт на востоке страны – это противостояние «между братьями» и, одновременно, война между Россией и США. По его словам, местные жители активно выступают против внешнего управления государством.

Мамай отметил, что студенты военной кафедры Полтавского технического университета «в неофициальных беседах» выступают против внешнего управления Украиной. Градоначальник часто общается с населением и все больше убеждается и сам лично, и видит позицию населения. Ему обидно, что идет «брат на брата». Также мэр считает, что на востоке Украины воюют «две сверхдержавы».

Кроме того, чиновник пожаловался на санкции, введенные Киевом после 2014 года. По его словам, из-за ограничений почт закрыт местный электромеханический завод «Лтава», где работало пять-восемь тысяч человек на оборону и космические мощности. По его словам, людям приходится идти на биржу труда.

Ранее сообщалось, что распространённые США разведывательные данные убедили страны Евросоюза и НАТО в том, что Россия планирует «вторжение» на Украину.

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