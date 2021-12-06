FT: разведка США убедила Европу и НАТО во «вторжении» России на Украину

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6 декабря 2021, 08:59 Источник: Financial Times

флаг США, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что распространённые США разведывательные данные убедили страны Евросоюза и НАТО в том, что Россия планирует «вторжение» на Украину.

В материале говорится, что дипломатическое «взаимодействие» и американские разведданные помогли убедить некоторые «скептические настроенные страны», вчастности, Германию, в том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину». По словам собеседника, Вашингтон решился на такое «нехарактерное» распространение информации, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке РФ к вторжению».

Согласно источнику, американцы начали делиться данными в ноябре перед встречей министров стан НАТО. США передали партнёрам отчеты американской разведки о концентрации российских войск возле границы Украины и другие свидетельства о возможных приготовлениях к нападению. Один из собеседников уточнил, что информация была представлена «подробно».

При этом некоторые страны ЕС и НАТО призывали к диалогу с Россией, а также надеялись, что Москва не «предпримет вторжения, если ее не спровоцировать». Однако, по данным издания, разведданные США изменили их мнение. Кроме того, американский лидер Джо Байден планирует «предостеречь» президента РФ Владимира Путина от «вторжения» на Украину в ходе разговора во вторник, пишет автор.

Ранее сообщалось, что вечером 7 декабря Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи. По данным Белого дома, президенты обсудят Украину и широкий спектр других вопросов.

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