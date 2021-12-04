Песков: Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря

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4 декабря 2021, 19:04

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден проведут переговоры во вторник, 7 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи во вторник вечером, а время начала встречи и продолжительность разговора они определят сами, - передает РИА Новости.

Агентство Reuters ранее со ссылкой на Белый дом сообщило, что разговор президентов РФ и США состоится 7 декабря. По словам представителя администрации Байдена, стороны обсудят Украину и широкий спектр других вопросов.

Помощник российского президент Юрий Ушаков отметил, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена станет важным продолжением июньского саммита в Женеве. По словам Ушакова, главы государств обсудят неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах, могут затронуть внутриукраинский кризис, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, проблемы пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.

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