Вооруженные силы Украины продвинулись на полтора километра к границам самопровозглашенной ДНР под городом Докучаевском. На это указывается в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что военные ВСУ продвинулись на полтора километра к контролируемому ДНР поселку Ясное. От него киевские подразделения в настоящий момент отделяет примерно такое же расстояние.
В случае взятия под контроль поселка ВСУ смогут перейти к штурму расположенного рядом Докучаевска, отмечается в процитированном материале.
Ранее сообщалось, что российский генерал Евгений Бужинский назвал признание Москвой независимости республик Донбасса самым быстрым способом прекратить вооруженный конфликт в регионе.
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