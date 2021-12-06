Avia.pro: армия Украины продвинулась на полтора километра к границам ДНР под Докучаевском

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6 декабря 2021, 09:29 Источник: Avia.pro

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины продвинулись на полтора километра к границам самопровозглашенной ДНР под городом Докучаевском. На это указывается в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что военные ВСУ продвинулись на полтора километра к контролируемому ДНР поселку Ясное. От него киевские подразделения в настоящий момент отделяет примерно такое же расстояние.

В случае взятия под контроль поселка ВСУ смогут перейти к штурму расположенного рядом Докучаевска, отмечается в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что российский генерал Евгений Бужинский назвал признание Москвой независимости республик Донбасса самым быстрым способом прекратить вооруженный конфликт в регионе.

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