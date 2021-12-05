Ученый из ЮАР Виллем Ханеком заявил, что риск повторного заражения COVID-19 из-за омикрон-штамма составляет 1%

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5 декабря 2021, 18:13 Источник: Интерфакс

Штаммы COVID-19, Sascha Steinach/globallook.com

Первые данные, полученные в ходе изучения омикрон-штамма, говорят о том, что он может лишь в 1% случаев вызвать у ранее переболевшего человека повторное заражение СOVID-19. Об этом заявил директор Африканского научно-исследовательского института здоровья Виллем Ханеком в эфире телеканала Sky news.

Тем не менее профессор подчеркнул высокую заразность нового штамма. Он сообщил, что вирус «распространяется чрезвычайно быстро в ЮАР, рост количества случаев значительно быстрее, чем при трех предыдущих волнах». Чаще всего заболевают инфицированные им молодые люди, которые не прошли вакцинацию. Течение болезни, как правило, легкое.

Однако, предупредил, профессор, данные пока предварительные. Речь идет о самом начале распространения омикрон-штамма и начале его изучения, поэтому Ханеком призвал соблюдать осторожность.

Омикрон-штамм впервые был выявлен в ноябре на юге Африки. В настоящее время он обнаружен уже более чем в 40 странах мира.

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